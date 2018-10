Van Bommel over PSV-Internazionale: 'Voorbereid zijn op het onverwachte'

Trainer Mark van Bommel van PSV gaf in zijn voorbereiding op het Champions League-duel met Internazionale weinig prijs over de manier waarop de Eindhovenaren de tegenstander van morgenavond geanalyseerd hebben.

,,We moeten voorbereid zijn op het onverwachte. Wedstrijden kunnen zo ineens draaien, terwijl je denkt dat je lekker aan het meevoetballen bent", zo gaf hij onder meer aan. ,,Dat is ook een verschil met veel wedstrijden vroeger in de Italiaanse competitie. Dan werd het 1-0 en bleef het zo. Wel zijn de verschillen in die competitie vaak klein."

PSV moet zien te winnen om een behoorlijke kans op overwintering in de Champions League te houden. ,,Daarvoor gaan we ook, anders kun je net zo goed niet spelen en gaan trainen", zo gaf Van Bommel aan. ,,Maar we moeten ook realistisch zijn. Als je een poule treft met FC Barcelona, Tottenham Hotspur en Inter weet je dat het moeilijk wordt. Toch gaan we ervoor. Er is altijd een kans."

Zoet

Jeroen Zoet maakte drie jaar geleden deel uit van het elftal van PSV dat maar net naast een plaats in de kwartfinales van de Champions League greep. De doelman van die Eindhovenaren neemt dat seizoen graag als voorbeeld voor de huidige editie van het belangrijkste Europese clubtoernooi.

,,PSV thuis of uit is in de Champions League een groot verschil. Toen stegen we in Eindhoven boven onszelf uit. Dat willen we nu ook doen. Woensdag is een mooi moment om te laten zien dat we ook op Europees niveau kunnen presteren."