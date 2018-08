Van Bommel: Ook bij megabod blijft Lozano

De transfermarkt is nog twee dagen open, maar een vertrek van Lozano is volgens Mark van Bommel niet bespreekbaar. ,,Het zou zo maar kunnen dat er een megabod binnen komt. PSV begeeft zich echter in een situatie dat we 'nee' kunnen zeggen'', aldus de trainer van de Eindhovenaren. PSV hoopt Aziz Behich snel aan de selectie toe te kunnen voegen. Van Bommel: ,,We willen hem er graag bij hebben. We zijn er druk mee bezig.''