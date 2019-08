Van Bommel: Normaal gesproken mag je dit niet meer weggeven

Fer voelt zich weer in de armen gesloten: ‘Ultiem moment’

Acht jaar nadat hij als een paria was vertrokken uit De Kuip, hoorde Leroy Fer de supporters van Feyenoord weer zijn naam zingen. ,,Dat was een ultiem moment", zei de middenvelder na de zege op Hapoel Beer Sheva in de play-offs van de Europa League (3-0). ,,Ja, het voelt alsof ik weer in de armen ben gesloten."