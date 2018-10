Van Bommel: ‘Wij moeten nog vier keer top presteren in Europa’

Van Bommel: ,,Ik vond dat wij in de vorige wedstrijden goed speelden. Door momenten in die wedstrijden hebben wij alleen wel nul punten. Dat is de realiteit en daarmee hebben we onszelf in de problemen gebracht. Maar dat komt wel door die cruciale momenten, waarbij de scheidsrechter tegen Internazionale een doorslaggevende rol vervulde. Normaal klaag ik daar niet snel over.” Europees doorkomen wordt niet makkelijk, maar toch ziet Van Bommel nog altijd kansen.

De coach van PSV verwacht woensdagavond een wedstrijd met weinig goals. ,,Tottenham Hotspur is een ploeg met veel kwaliteiten en wapens. Een ploeg met een handschrift van de trainer, je ziet de stijl van voetballen terug. Hij kan variëren met spelers die het kunnen uitvoeren en er zit structuur in. Dat Harry Kane nu niet veel scoort? Dan zijn er altijd zorgen om een spits en dat kan zo weer anders zijn. Om hem heen staan ook spelers die kunnen scoren, dus als wij ons alleen op hem focussen, zou dat niet goed zijn.”

Competitieschema

PSV krijgt de komende duels een iets ander competitieschema in de eredivisie en zodoende is er net wat meer rust rondom de Champions League-duels. ,,Wij hebben de vraag gekregen van de KNVB en zijn het ermee eens dat de bond er alles aan moet doen dat Champions League-deelnemers zich optimaal voor kunnen bereiden. We zijn ermee akkoord gegaan. Het is goed dat we meer uren hebben om ons voor te bereiden en dat daarin meegedacht wordt. We zijn er om samen te presteren.”