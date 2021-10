Van Bommel maakt grapjes met journalisten en wil rust uitstralen

De coach maakte duidelijk dat het na drie nederlagen op rij in de competitie vooral belangrijk is kalm te blijven en hetzelfde te blijven doen. ,,Dat deden we toen we na vier duels aan het jagen waren op Bayern München en dat doen we nu ook”, aldus Van Bommel, die woensdag niet kan beschikken over Wout Weghorst, die besmet is met het coronavirus.