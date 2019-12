Van Bommel houdt rekening met niet-fitte spelers tegen Rosenborg

Niet helemaal fit

De wedstrijd tegen Feyenoord volgt kort op het duel met Rosenborg. ,,De eerste wedstrijd is altijd de belangrijkste”, zegt Van Bommel. ,,Maar we kijken wel verder. Bovendien is een aantal spelers niet helemaal fit en daar houden we rekening mee. Hoe of wat, dat zien we morgen.”



Tenslotte ging de trainer nog in op de manier hoe hij keek na de goals tegen Fortuna Sittard. Afgelopen zaterdag en daarna ontstond daarover verbazing. ,,Ik zocht mijn vader in de tweede ring en kon hem niet vinden.” Dat mensen er van alles achter zoeken? ,,Als trainer van PSV word je altijd in de gaten gehouden en vindt iedereen er wat van. Nu misschien nog meer dan anders.”