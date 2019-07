Van Bommel: Heel snel stappen maken, wil je meedoen in Champions League

PSV-trainer Mark van Bommel zei vandaag in aanloop naar de return tegen FC Basel dat hij er vertrouwen in heeft dat zijn ploeg de verloren strijd om de Johan Cruijff Schaal heeft verwerkt.

Door Chris Ottens

Na het duel in de Arena zette hij de boel op scherp door onder meer te zeggen dat zijn spelers snel kerels moesten worden. Of dat in drie dagen kan? ,,Natuurlijk kan dat. Het zijn geen teamtactische dingen die in die wedstrijd niet goed zijn gegaan, het waren dingen je heel snel kan veranderen.”

PSV heeft ten opzichte van de Zwitsers een ploeg die een stuk jonger is, FC Basel is gemiddeld vijf jaar ouder. Dat kán volgens Van Bommel belangrijk zijn, maar dat hoeft niet zo te zijn. ,,Het wil niet zeggen dat ouder ook altijd beter is, vorig jaar hebben we het met een jonge ploeg ook goed gedaan in de Champions League. Wel moeten we heel snel stappen maken, als we mee willen doen in de Champions League”, stelde de oefenmeester van PSV. Hij verwacht dinsdagavond in het St. Jakob-park eenzelfde soort duel als in Eindhoven, al móét Basel nu scoren om de 3-2 achterstand ongedaan te maken. Voor PSV verandert er weinig: ,,Wij willen altijd scoren en winnen.”

PSV heeft deze zomer met veel wisselingen in de selectie te maken. Meer dan vorig seizoen. Dat maakt het werk voor Van Bommel er niet altijd makkelijker op. ,,We lopen niet achter de feiten aan, maar je moet wel met de situatie omgaan. Dat is niet altijd makkelijk, maar ik denk dat we het goed doen. We zijn vroeg begonnen en moeten er heel snel staan. Daar moet je nu eenmaal mee omgaan”, zei Van Bommel in het stadion van FC Basel.

Pereiro

De trainer heeft Gastón Pereiro weer bij de selectie gehaald. In tegenstelling tot wat eerder gecommuniceerd werd, keerde hij niet terug na transferperikelen, maar had het met de fitheid van de Uruguayaan te maken. ,,Iedere speler heeft zijn eigen verhaal. Gaston zat in een fase dat hij niet lang vakantie heeft gehad, wij vonden het verstandiger om hem eerst trainingsarbeid te laten verrichten. Datzelfde geldt voor Toni Lato”, zei hij.