Van Bommel gaat niet rigoureus ingrijpen: ‘Denk aan de lange termijn’

Schwaab rekent erop dat hij in de basis blijft bij PSV: ‘Ik voel de druk en wil het team helpen’

19:59 Daniel Schwaab gaat ervan uit dat hij donderdagavond in het duel van PSV met LASK Linz in de basis start. Daarnaast keert Nick Viergever normaal gesproken terug in de startopstelling van PSV. ,,We hebben op dit moment behoefte aan ervaring. Deze wedstrijd kan een omslagpunt zijn”, zei Schwaab over LASK Linz - PSV en de beschikbaarheid van Viergever, die in de eredivisie twee duels geschorst was. ,,Vorig seizoen hebben we ook vaak zo gespeeld.”