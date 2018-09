Van Bommel: Er waren momenten dat we Barça pijn hadden kunnen doen

,,Details bepalen deze wedstrijd. Daarom zijn zij FC Barcelona en wij PSV. We zijn nog niet waar we willen zijn, maar wel op weg daar naartoe'', aldus Van Bommel tegen Veronica.

Met de details doelde hij onder meer op de manier waarop PSV het openingsdoelpunt weggaf. Lionel Messi benutte een vrije trap na een overtreding van Nick Viergever op Ousmane Dembélé. ,,Op zo'n moment mag je Dembélé niet recht op ons doel af laten lopen. Je moet zorgen dat hij terug moet kappen of terug moet richting zijn eigen doel'', aldus Van Bommel, die perspectief ziet voor de komende duels. ,,Het was ook niet slecht. We kwamen er in de eerste helft af en toe gevaarlijk uit. Daarmee wil ik niet zeggen dat we het verdiend hadden op voorsprong te komen. Maar er waren wel momenten dat we ze pijn hadden kunnen doen.''