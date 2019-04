Valencia doet Villarreal in blessuretijd pijn, Arsenal op rozen

Voorspel mee: gaat Ajax ook stunten tegen Juventus in Turijn?

15:41 Ajax maakte gisteren andermaal indruk in de Champions League in de thuiswedstrijd tegen Juventus (1-1), maar met de return in Turijn in het achterhoofd is het ook duidelijk dat een plek in de halve finales nog ver weg is. In Bernabéu wist Ajax in de kwartfinales een verlies in eigen huis weg te poetsen met een eclatante overwinning (1-4), maar gaat het de ploeg van Erik ten Hag ook lukken om in het Allianz Stadium te stunten? Zeg het maar!