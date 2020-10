Vader en zoon Percassi vormgevers van succesverhaal Atalanta: steenrijk, maar vooral goed beleid

Voor het fraaie levensverhaal van Percassi senior gaan we eerst even terug naar de jaren 70. Percassi (geboren op 9 juni 1953 in Clusone, provincie Bergamo) is dan een verdediger bij Atalanta in typisch Italiaanse stijl: sierlijk als het kan, hard als het moet. Hij speelt zeven jaar voor de club, waarvan twee in de Serie A en vijf in de Serie B. Na de promotie in 1977 moet Atalanta hem echter verkopen aan Cesena, zodat er genoeg geld is om clubtopscorer Ezio Bertuzzo over te nemen die club. Percassi speelt zelf nog twee wedstrijden voor Cesena, maar besluit op 24-jarige leeftijd na 133 wedstrijden (waarvan 106 in de Serie B) dat het wel mooi is geweest. Percassi gaat zich volledig toeleggen op het zakenleven en dat is een keuze die geweldig uitpakt.



Percassi opende in 1976 namelijk samen met Luciano Benetton al de eerste Benetton-winkel in Bergamo en een inmiddels zeer imposant imperium is daarmee geboren. Het duo begint samenwerkingen met merken als Nike, Levi’s, Gucci, Tommy Hilfiger, Ferrari, Ralph Lauren en Victoria’s Secret en de miljoenen stromen binnen, zeker als Percassi en Benetton ook nog gaan samenwerken met Flavio Briatore in de Formule 1. Percassi opent in 2001 ook de eerste Zara-winkels in Italië en in 2018 zelfs de eerste Starbucks-winkel in Italië, in Milaan. Vloeken in de kerk natuurlijk in koffie-land Italië, maar het levert Percassi opnieuw vele miljoenen op.