United plaatst zich voor volgende ronde en bewijst AZ goede dienst

Schwaab na nieuwe dreun voor PSV: ‘We zijn diep gevallen’

7 november Voor Daniel Schwaab (31) zijn het de minst leuke weken in zijn PSV-periode. De oorwassing tegen Linz (4-1 nederlaag) kon er ook nog wel bij. ,,We zijn zeker diep gevallen, maar het helpt niet om de koppies omlaag te houden, we moeten opstaan en ervoor zorgen dat we zondag wel weer winnen.”