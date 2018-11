United klopt Juventus, ondanks wondergoal Ronaldo

Video De Ligt: Knap hoe we ons hebben opgericht

23:21 Matthijs de Ligt vindt het knap hoe Ajax zich in Lissabon na de achterstand heeft opgericht. ,,We hebben afgesproken om in de beginfase de bal rond te spelen, zodat zij zouden komen. Want zij moesten winnen. Een gelijkspel was voor ons prima‘’, aldus de Ajacied bij Ziggo na het 1-1 gelijkspel tegen Benfica.