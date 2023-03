United door in Europa League na zege op Betis

AZ mét aankoop Jens Odgaard naar Portugal voor return in play-offs Conference League

Aankoop Jens Odgaard is met AZ mee afgereisd naar Portugal voor de return in de play-offs van de Conference League. Donderdagavond is Gil Vicente de tegenstander. De 23-jarige spits, die deze zomer werd overgenomen van Sassuolo, keert terug van een blessure.