UEFA voert druk op overheid op: er moet en zal een EK mét publiek komen

Samenvatting FC Porto bezorgt Juventus een nieuw trauma in de Champions League

10 maart Een nieuw trauma voor Juventus in de Champions League. Na de uitschakeling door Ajax (2019, kwartfinales) en Olympique Lyon (2020, achtste finales) valt voor de kampioen van Italië nu het doek tegen FC Porto. Juventus won na verlenging met 3-2, maar dat was niet genoeg na de 2-1 nederlaag van drie weken geleden in Portugal.