UEFA verlaagt prijzengeld Champions League en Europa League drastisch door corona

De UEFA zou de clubs hebben laten weten 514 miljoen pond (omgerekend ruim 563 miljoen euro) minder binnen te hebben gekregen als gevolg van minder televisie- en sponsorinkomsten.



De Champions League en Europa League werden vanwege het virus in maart stilgelegd en pas in augustus op neutraal terrein weer hervat. Publiek was daarbij niet welkom en de wedstrijden gingen in de knock-outfase nog maar over één duel in plaats van twee.



In de prognose van vorig seizoen was 1,95 miljard euro gereserveerd voor de 32 teams in de groepsfase van de Champions League.