UEFA: Super Cup gaat door met fans

Kind van de club, jongste debutant ooit: ultieme prijzenpak­ker Coman velt oude liefde PSG

24 augustus Uitgerekend Kingsley Coman was het die Paris Saint-Germain zijn eerste Champions League-zege ontnam. Met zijn kopgoal in de 59ste minuut van de finale deed het kind van de club de Franse droom namens Bayern München uiteenspatten. Het was voor de 24-jarige buitenspeler alweer de twintigste grote prijs. ,,Ik voelde het verdriet van heel Parijs.”