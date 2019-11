UEFA straft Feyenoord na wangedrag supporters

Samenvatting Ronaldo nadert de 100 interland­goals

15 november Na een mindere periode bij Juventus is Cristiano Ronaldo weer op schot. De aanvaller was in de eerste helft tegen Litouwen twee keer doeltreffend en scoorde ook na de rust. Daarmee brengt hij zijn totaal op 98 interlandsgoals. Ronaldo nadert de 100 treffers en komt in de buurt van Iraniër Ali Daei (109 goals).