UEFA overweegt afschaffing groepsfase Champions League

Van der Poel is ook als veldrijder nog scherp en gemoti­veerd

9 december Veel aandacht zal zaterdag in de Scheldecross in Antwerpen uitgaan naar Mathieu van der Poel. De Nederlandse coureur staat voor het eerst dit seizoen aan de start van een veldrit. Een dag later komt de drievoudig wereldkampioen ook in actie in Gavere.