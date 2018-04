UEFA op de bres voor beschimpte arbiter

Het Engelse echtpaar is op social media beschimpt en bedreigd na de kwartfinale in de Champions League vorige week woensdag tussen Real Madrid en Juventus. ,,We veroordelen met klem de bedreigingen aan het adres van Michael Oliver en zijn vrouw en verwachten dat de betrokken autoriteiten actie ondernemen tegen de personen die zich zo schandalig hebben misdragen'', luidde een verklaring van de UEFA.