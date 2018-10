UEFA houdt veld Wembley goed in de gaten voor CL-duel van PSV

Weer geen zege Cocu Fenerbahçe knokt zich terug na Bakkali-dub­bel

25 oktober Voor de derde wedstrijd op rij heeft Phillip Cocu niet kunnen winnen met Fenerbahçe. Na twee keer 0-0 in de Turkse competitie werd het vanavond in Brussel in de Europa League 2-2 tegen Anderlecht.