UEFA blundert bij CL-loting met balletje van Manchester United

Ajax treft Inter in achtste finales Champions League, Messi tegen Ronaldo in kraker

Ajax gaat het in de achtste finales van de Champions League opnemen tegen Internazionale, de club van Oranje-internationals Denzel Dumfries en Stefan de Vrij. De heenwedstrijd wordt in februari gespeeld in San Siro in Milaan, de return in de Johan Cruijff Arena.

12:58