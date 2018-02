UEFA beschuldigt Atalanta van racisme

Met name aanvaller Michy Batshuayi van Dortmund moest het in het stadion van Reggio Emilia ontgelden in de wedstrijd. Hij vertelde dat supporters van Atalanta in de tweede helft apengeluiden maakten als hij in de buurt kwam. Het duel eindigde in 1-1, waardoor Borussia zich plaatste bij de laatste zestien.



De tuchtcommissie van de UEFA bepaalt de straf voor Atalanta. Ook het gooien van vuurwerk en andere voorwerpen maakt deel uit van de aanklacht.