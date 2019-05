Twitter gaat los op huzarenstukje Liverpool

Valverde: Dit voelt verschrik­ke­lijk, we zijn weggebla­zen

0:49 Vorig jaar ging het voor FC Barcelona na een zege van 4-1 nog mis in de Champions League, nu bleek een overwinning van 3-0 niet genoeg om de finale van de Champions League te halen. ,,We zijn weggeblazen, dat voelt verschrikkelijk'', zei trainer Ernesto Valverde. ,,Het spijt ons heel, heel erg. We doen alles om onze fans blij te maken, maar in het voetbal gebeuren zulke dingen soms.''