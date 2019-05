Twee finales voor Spurs en veel lof voor Pochettino

‘Aankomende week twee finales voor Spurs’

Na de blamage tegen FC Bournemouth verlegde Pochettino de focus meteen naar de ‘twee finales’ van deze week. Eerst volgt de return tegen Ajax, waar Tottenham Hotspur een 1-0 nederlaag moet zien goed te maken. Daarna volgt op zondag de laatste competitiewedstrijd tegen Everton. Bij een winst of een gelijkspel is de ploeg verzekerd van een plaats in de top-4 en Champions League-deelname. ,,Het is een enorm belangrijke week en daarom moeten we verder gaan, proberen zo snel mogelijk te herstellen en weer klaar zijn. Maar wat er ook gebeurt, ik zal me trost voelen.‘’