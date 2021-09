Turkse media zien kat-en-muisspel tussen Ajax en Besiktas: ‘Ajax is een bijna perfecte ploeg’

Turkse media zagen dat Besiktas geen schijn van kans had tegen Ajax in de tweede groepswedstrijd van de Champions League. Er wordt vol lof geschreven over Ajax, maar toch zit één moment de Turken dwars: de afgekeurde goal van Kenan Karaman na een schouderduw aan het adres van Jurriën Timber.

Fanatik noemt het ,,een schandalige fout van de arbiter” terwijl Hürriyet het heeft over ,,een schandalige beslissing.” Eerstgenoemde medium somt ook tal van social media-reacties op over de Franse arbiter Benoît Bastien, die in de tweede helft direct floot na een schouderduw van Karaman. Zo had de VAR niet de mogelijkheid om de goal alsnog goed te keuren na de schouderduw die Timber naar het Amsterdamse gras liet gaan. ,,Ook al leek Besiktas niet in staat het écht spannend te kunnen maken, zou de 2-1 Ajax zenuwachtig hebben gemaakt. Het was een perfecte schouderduw", meent Fanatik.

Toch zien de Turkse media ook in dat Besiktas een tamelijk kansloze avond beleefde. ,,Met de stand in evenwicht trof Michy Batshuayi nog wel de paal, maar deze plaagstootjes maakten Ajax niet bang. De spelers hadden ook niet het gevoel dat er iets te halen viel. We keken naar een kat-en-muisspel", schrijft Sabah. Iets waar Fanatik het mee eens is: ,,Het is voor geen enkele Champions League-club makkelijk om van Ajax te winnen, maar zeker niet voor een club met zó veel afwezigen.”

Bij Hürriyet vragen ze zich verwonderd af hoe het verschil tussen het Nederlandse en Turkse voetbal in korte tijd ineens zo groot is geworden: ,,In 2019 stonden we nog boven Nederland op de UEFA-coëfficiëntenranglijst. Inmiddels staan wij achttiende en Nederland zevende. In september verloren we met 6-1 van Nederland nadat we eerder nog met 4-2 wonnen. PSV schakelde Galatasaray uit en nu verslaat Ajax Besiktas. Oké, het is onmogelijk om ons te vergelijken met de Nederlandse voetbalcultuur. Ze zijn een van de giganten van Europa en kunnen favoriet zijn op elk platform, maar Turkije leek zo dicht bij het Nederlands voetbal te zitten. Hoe kon het zover komen?” Daaropvolgend over Ajax: ,,Ajax is een bijna perfecte ploeg. Een zeer getalenteerd team en het is niet eenvoudig ze te stoppen als ze eenmaal de bal hebben.”

Steven Berghuis viert zijn 1-0.

Bij Sabah was er ook nog speciale aandacht voor Steven Berghuis, die goed was voor een goal en een assist: ,,Steven Berghuis stond in de transferperiode nog hoog op de lijst van Galatasaray, maar hij wilde niet naar Turkije en koos voor Ajax. Gisteren was hij een van de grote sterren op het veld bij Ajax - Besiktas.”

Bij Besiktas zelf hebben ze desondanks goede hoop dat Ajax in Turkije wél te verslaan is, zo zei voormalig Feyenoord-speler Oguzhan Özyaküp: ,,We hebben ons best gedaan, maar hopelijk zijn we de volgende wedstrijd beter. In de tweede helft probeerden we wat meer te pushen. We hebben de kracht om Ajax thuis te verslaan.”