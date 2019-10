Tsjechië stunt tegen Engeland

Malen maakt kans op UE­FA-eretitel na sterk optreden tegen Rosenborg

4 oktober Donyell Malen is een van de vier kanshebbers om te worden uitgeroepen tot speler van de week in de Europa League. De topscorer van PSV heeft de fraaie nominatie te danken aan zijn belangrijke aandeel in de uitzege bij Rosenborg BK (1-4).