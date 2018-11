Training PSV op Wembley onzeker vanwege slechte grasmat

Spurs: We moeten winnen en hopen op Barça

16:16 Tottenham Hotspur heeft een overwinning nodig tegen PSV om kansen te houden op een vervolg in de Champions League. ,,Twee dingen zijn belangrijk'', aldus coach Mauricio Pochettino. ,,Eerst moeten we zelf de punten pakken. Verder moet in onze groep Barcelona winnen van Inter. Dan hebben we nog kans op de tweede plaats.''