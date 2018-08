Trainer van Dinamo Kiev houdt hoop

Een zege van 2-0 volstaat voor Dinamo Kiev om alsnog door te dringen tot de groepsfase van de Champions League. ,,En dat is best mogelijk", meent Khatskevich. ,,In de tweede helft werd duidelijk dat Ajax zich niet lekker voelt als wij de bal hebben. We zullen aanvallender gaan spelen, zonder de defensie te verwaarlozen."



,,Het was jammer dat we de openingstreffer zo snel weggaven", doelde hij op de 1-0 van Donny van de Beek al na twee minuten. ,,Maar na onze gelijkmaker hadden we ook een strafschop verdiend", doelde hij op een gewaagde tackle van Noussair Mazraoui, die niet werd bestraft.