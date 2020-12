Trainer Slot weet: verliezen tegen Napoli en het is over voor AZ

,,We hebben daar met 1-0 gewonnen en we hebben in de vorige wedstrijd tegen Real Sociedad heel goed gespeeld. Tegen een ander Europees topteam, Manchester United, was het vorig seizoen in de thuiswedstrijd ook goed. Dat is best bijzonder als je denkt dat we twee jaar geleden verloren in Kazachstan van Kairat. En het is heel mooi dat je kan zeggen dat er een reële kans is om door te gaan in een poule met de koploper van Spanje en een ander topteam als Napoli.”

In poule F is het momenteel erg spannend. AZ en Real Sociedad hebben evenveel punten, terwijl Napoli er twee meer heeft. Het Kroatische Rijeka is al uitgeschakeld. AZ kan ervan uitgaan dat Sociedad van Rijeka wint waardoor verlies donderdagavond fataal kan zijn. Een gelijkspel in San Sebastián biedt juist weer heel veel perspectief. ,,Drie clubs liggen heel dicht bij elkaar”, zegt Slot. ,,Je kan er allerlei berekeningen op los laten maar ik ben ervan overtuigd dat we eruit liggen als we verliezen.”

De tegenstand van Napoli dat met bijvoorbeeld Dries Mertens, Lorenzo Insigne en Kalidou Koulibaly topspelers in huis heeft, is enorm en AZ ervaarde dat in de eerste wedstrijd die het wonderwel won. AZ had toen slechts 27 procent balbezit. ,,Qua resultaat was dat heel goed, maar we willen nu wel meer aan voetballen toe komen”, zegt aanvoerder Teun Koopmeiners. ,,En dat kan ook want dat hebben we laten zien tegen Real Sociedad.” Slot: Napoli is een ploeg die hoog en agressief druk zet. En ze kunnen ook nog eens goed op de counter spelen. We moeten morgen weer op de toppen van ons kunnen spelen.”

Volledig scherm Arne Slot. © ANP

Boadu

Het is de vraag of AZ zal gaan starten met Myron Boadu in de spits. Boadu scoorde tegen Heracles voor het eerst weer tijdens zijn eerste basisbeurt sinds tijden, maar is nog steeds niet honderd procent fit na een coronabesmetting. ,,We moeten goed naar zijn belastbaarheid kijken”, zegt Slot, die sowieso niet kan beschikken over Jonas Svensson. Die viel tegen Heracles uit en mist waarschijnlijk alle wedstrijden in december.

Slot kon morgenavond niet precies inschatten of de spelers van Napoli nog enige impact zullen voelen van het overlijden van Diego Maradona. Het clubicoon overleed een week geleden en zijn overlijden maakte heel wat los bij de club en in de stad. ,,Ik kan niet in hun kleedkamer kijken dus ik weet de impact ervan niet goed”, aldus Slot.