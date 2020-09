Tottenham Hotspur komt met de schrik vrij bij Lokomotiv Plovdiv

Tottenham Hotspurs eindigde eind juli na een lang en zwaar seizoen nog als zesde in de Premier League, maar omdat rivaal Arsenal (achtste) nog de FA Cup won moest Spurs de voorronde van de Europa League in. Het team van Mourinho speelde vanavond in Bulgarije en zag Lokomotiv Plovdiv na 71 minuten op voorsprong komen. Een stunt leek daarmee in de maak voor de nummer vijf van de Bulgaarse competitie. In 78ste minuut kreeg Bircent Karagaren zijn tweede gele kaart en kreeg Dinis Almeida direct rood, waarna Lokomotiv Plovdiv plots met negen man stond. Harry Kane schoot de toegekende strafschop binnen en vijf minuten voor tijd maakte de Franse middenvelder Tanguy Ndombele ook nog de 1-2, waardoor Spurs toch nog doorgaat naar de volgende ronde. Steven Bergwijn deed 70 minuten mee bij de club uit Londen.