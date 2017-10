Tottenham hoopt op Kane tegen Real

,,We gaan hem goed onderzoeken. In overleg met de dokter en de speler zelf, beslissen we wat het beste is voor iedereen'', zei Pochettino. ,,Mijn gevoel is goed. Maar het goed niet om mijn gevoel, het gaat erom wat Harry voelt.''



Kane maakte dit seizoen al dertien doelpunten: acht in de competitie en vijf in de Champions League. Tottenham heeft in het Europese bekertoernooi net als Real Madrid zeven punten uit drie duels. Beide clubs treffen elkaar woensdag op Wembley. Twee weken geleden werd het 1-1 in Madrid.