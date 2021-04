Topduels voor Bjorn Kuipers: Liverpool-Real en bekerfinale Ajax-Vitesse

Media-overzicht 'Ziyech krijgt beloning dankzij ervaring bij Ajax’

18 maart Hakim Ziyech was min of meer de matchwinner van Chelsea in het gewonnen duel (2-0) in de achtste finale van de Champions League tegen Atlético Madrid. De oud-Ajacied nam de openingstreffer voor zijn rekening. ,,We mogen blij zijn met ons spel”, zei hij na het bereiken van de volgende ronde.