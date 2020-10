Teze en Zahavi uit het vliegtuig gehaald: PSV wil ‘gewoon’ spelen tegen Omonia

Jordan Teze en Eran Zahavi mochten Cyprus niet in en dat stuitte PSV enorm tegen de borst. De selectie van Schmidt zou woensdagmorgen vanaf Eindhoven Airport om tien uur richting Nicosia vliegen. Zahavi en Teze zaten al in het vliegtuig en werden om zeven minuten voor tien onder begeleiding van de douane uit het vliegtuig gehaald, op advies van de UEFA. De Europese voetbalbond had met manager wedstrijdzaken Ron Verkerk van PSV gesproken en hem geadviseerd zo te handelen.

De UEFA had contacten met de Cypriotische overheid over Teze en Zahavi en de Cyprioten weigerden hen het land in te laten. Als reden daarvoor werd gegeven dat Teze en Zahavi niet twee weken in quarantaine hebben gezeten. Van zowel de KNVB als de UEFA hadden zij echter toestemming om te spelen: Teze en Zahavi speelden nota bene afgelopen zondag al mee met PSV tegen Vitesse.

Quarantaine

Als PSV het duo toch had meegenomen, dreigde in Cyprus een dagenlange quarantaine voor het hele PSV-team. Daarmee hadden de Cyprioten volgens de UEFA gedreigd en dat was de reden om PSV advies te geven hen thuis te laten. PSV-directeur Toon Gerbrands vindt het een bizarre gang van zaken, omdat alles al geregeld was en alle spelerslijsten in Cyprus bekend waren. De Cypriotische overheid hanteert nu ineens andere regels dan de UEFA. Vlak voor vertrek is toch maar besloten om Zahavi en Teze in Nederland te laten. PSV probeert samen met de voetbalbond om het duo alsnog naar Cyprus te laten afreizen. Er is hoop dat dit lukt, zodat de twee donderdag bij de selectie kunnen aansluiten.