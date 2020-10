Testen, passen en meten bij PSV voor Europese trip naar Cyprus

PSV heeft in totaal 27 A-selectiespelers onder contract en toch is het de vraag of Roger Schmidt donderdag in het hete Cyprus een representatieve equipe mee kan nemen. De coach hield na het duel met Vitesse al rekening met de afwezigheid van Denzel Dumfries, Cody Gakpo, Pablo Rosario, Timo Baumgartl, Joël Piroe en derde keeper Maxime Delanghe. Tel daarbij dat PSV vier geblesseerden in de ploeg heeft (Gutiérrez, Van Ginkel, Obispo en Romero) en dat Mario Götze zondag niet kon spelen. Daarnaast was Donyell Malen volgens Schmidt niet capabel om negentig minuten vol te maken, was Ryan Thomas net terug na een blessure en maakten Eran Zahavi en Jordan Teze hun rentree na een corona-besmetting.



Tot zover het fysieke rapport van PSV, waar vandaag duidelijk wordt of er nog meer spelers met het virus besmet zijn geraakt. Ook spelers bijten voor de uitslag soms op hun nagels, zo liet Zahavi afgelopen weekend doorschemeren. Bij Jong PSV was het afgelopen weekend ook raak en is een prominent selectielid voorlopig uitgeschakeld. Schmidt wil ongetwijfeld graag een aantal talenten uit dat elftal (bijvoorbeeld Shurandy Sambo, Dennis Vos en Richard Ledezma) mee naar Cyprus nemen, maar er moet honderd procent zekerheid zijn dat er geen gevaren op besmetting zijn. Afgelopen zondag nam PSV geen enkel risico en bleven de beloften in Eindhoven. Gevolg was dat er slechts drie (!) veldspelers als reserves meegingen naar de Gelredome, waar dat er in de eredivisie normaal gesproken tien zijn. PSV neemt naar een Europees duel meestal een formatie met twintig spelers (waarvan drie goalies) mee.