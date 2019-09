Ter Stegen redt punt voor Barça bij Dortmund

Het was de arbitrage ontgaan dat Ter Stegen te vroeg zijn doel uitkwam. Ook na de gemiste penalty kreeg Dortmund nog genoeg kansen op een doelpunt. De andere wedstrijd in groep F, tussen Internazionale en Slavia Praag, eindigde ook onbeslist: 1-1 (zie onder). Frenkie de Jong deed de gehele wedstrijd mee bij Barcelona, dat de Champions League in 2015 voor het laatst won. De middenvelder maakte zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Valencia (5-2) zijn eerste doelpunt voor de Catalanen.

Het eerste stuntje van het nog kakelverse Champions League-seizoen was eerder vanavond een feit. In de Poule des Doods met ook Borussia Dortmund en FC Barcelona zorgde Slavia Praag vanavond voor een knap resultaat door Inter, nota bene in Milaan, op 1-1 te houden. De Nigeriaan Peter Olayinka schoot de bezoekers na een dik uur op voorsprong in Stadio Giuseppe Meazza, waarna Inter pas in de blessuretijd via Nicolò Barella langszij kwam.

Het seizoen verliep de voorbije weken op rolletjes voor Inter. Als enige club in de Serie pakt de formatie van Antonio Conte na drie duels het volle pond. Het deed de harten van de fans van de Nerazzurri op weg naar de Champions League flink sneller kloppen. Koploper in Italië en een op papier fijne start in eigen huis tegen Slavia Praag, in de megasterke groep toch algemeen gezien als de zwakte van de vier.



Maar Inter was vanavond nauwelijks vooruit te branden. Met Stefan de Vrij wel en Diego Godín niet in de basis creëerden de Italianen nauwelijks een kans. Of het moest een kopballetje zijn van juist De Vrij na een kwartiertje. Hij kopte echter hoog over.