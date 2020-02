Ten Hag zag in 2007 al een vervelend Getafe; FC Twente onderuit in knotsgek tweeluik

Bosz: Leverkusen kan Europa League winnen

19 februari Trainer Peter Bosz van Bayer Leverkusen wenst zich bij het begin van de campagne in de Europa League niet in te dekken. ,,Het is mogelijk", reageerde de Nederlandse coach op de vraag of zijn Duitse team de titel kan winnen. ,,We pakken het echter wedstrijd voor wedstrijd aan. Dat lijkt me het meest verstandig. We willen in elk geval ver komen in dit toernooi.”