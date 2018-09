Ten Hag: We denken niet dat we zomaar even winnen van AEK

Door Daniël Dwarswaard



10 december 2014. Op die avond speelde Ajax voor het laatst een wedstrijd in de Champions League. Het Cypriotische Apoel Nicosia werd simpel met 4-0 verslagen. Ajax stelde er, in een poule verder met FC Barcelona en PSG, de derde plaats en overwintering in Europa veilig.



Dat is nu ook het doel. Al gloort er wellicht meer in een groep met topfavoriet Bayern München, Benfica en dus AEK Athene. Winst op die laatste is cruciaal om de hoop op de tweede ronde levend te houden.



,,De hunkering van de fans naar deze wedstrijden is groot’’, weet trainer Erik ten Hag. ,,Dat voelde je al in de kwalificatiewedstrijden en morgen zat het stadion ook weer ‘geladen’ zijn. We groeien als team. We zijn rustig en zelfverzekerd. Maar we gaan echt niet zomaar even winnen.’’