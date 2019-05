Ten Hag voelde zich als door vrachtwagen overreden

,,Alsof er een vrachtwagen over je heen is gereden", antwoordde Ajax-trainer Erik ten Hag - in gesprek met Ajax TV - op de vraag hoe hij vanochtend was ontwaakt na de uitschakeling in de Champions League. ,,Dat is natuurlijk figuurlijk ook gebeurd. Het is zó ontzettend bitter."

Twaalf uur na de 3-2-nederlaag tegen Tottenham Hotspur kwam de selectie weer bijeen voor een korte training, die ook werd bijgewoond door algemeen directeur Edwin van der Sar.

Op de dag na de uitschakeling wilde Ten Hag vooral vooruitkijken. ,,Om nou vandaag heel veel aandacht aan de wedstrijd van woensdag te besteden, nee. We moeten de energie vinden, we moeten ons oprichten", aldus Ten Hag. ,,We hebben het stuur in handen in de eredivisie en dat moet zo blijven. Nu moeten we het ook afmaken. Daarvoor hebben we weer energie nodig en een echt team."

Over drie dagen is Ten Hags oude club FC Utrecht, de nummer 5 van de eredivisie, de tegenstander. De vraag is of Ajax het duel met de Spurs dan - met name mentaal gezien - heeft verwerkt. ,,Dat is iets voor mij en voor mijn staf. Wij moeten de spelers helpen en steunen, om die energie weer te vinden en daar hebben we vandaag de eerste aanzetten toe gegeven. Intuïtie speelt daarbij wel een grote rol", aldus Ten Hag, die tijdens de training ook de tijd nam om met spelers te praten.

,,Vrijdag zijn we een dag vrij en zaterdag moeten we klaar zijn. Er zit een goede vibe en goede spirit in de ploeg en ze kunnen zich oprichten. En dat gaan we ook doen.”