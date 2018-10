Ten Hag trots op Ajax: ‘Deze overwinning zelf afgedwongen’

Ten Hag vond niet dat de gelukkigste ploeg in de Johan Cruijff ArenA had gewonnen. ,,Geluk speelt altijd een rol op sommige momenten in een wedstrijd, maar we hebben deze overwinning zelf afgedwongen. In de beginfase hadden we zomaar op achterstand kunnen komen. We gingen te veel mee in de hectiek van Benfica. Na de rust hadden we veel meer controle en speelden we uitstekend. We kregen met Donny van de Beek een grote kans. Die moet je maken, in de Champions League krijg je nu eenmaal niet veel kansen.’'