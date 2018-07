Ten Hag: Tadic is fit genoeg om te spelen

,,Tadic speelde drie weken geleden nog op het WK, op het hoogste platform dus we hebben hem een rustperiode gegeven. Dat was echt nodig.” Gisteren werkte Tadic zijn eerste training bij Ajax af. Hij maakte direct veel indruk volgens Ten Hag: ,,Hij is heel gretig en gaf direct zijn visitekaartje af. Dat is mooi, daarom hebben we hem ook gehaald.”



Ook over nieuwkomer Daley Blind, die vorige week al instroomde liet Ten Hag weinig los. ,,Of hij kan starten zullen we kijken.” Er staan morgen sowieso vraagtekens achter de namen van veel spelers. ,,Maar Lasse Schöne en Hakim Ziyech zijn ook beschikbaar. Die hebben op het trainingskamp in Engeland bewust wedstrijden overgeslagen.”



Kasper Dolberg lijkt het treffen te missen. Hij liep gisteren aan het eind van de training een buikwandblessure op. De voorbereiding van Ajax op het duel kent met veel late instromers, moeilijkheden. ,,Maar ik denk dat wij er alles aan hebben gedaan om ons zo goed mogelijk voor te bereiden”, aldus Ten Hag.