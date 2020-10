Ten Hag spreekt van zware loting: ‘Dit is wat we willen’

De meest aansprekende tegenstander is natuurlijk Engels kampioen Liverpool FC met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum. ,,Het is een affiche dat je altijd wilt spelen. Het is schitterend om te beleven. In de poulefase tref je sowieso altijd één fantastische tegenstander. Dan is het prachtig als je tegen Liverpool mag spelen. Een wedstrijd die schitterend is om te beleven, al had ik het voor onze fans mooi gevonden als zij het You’ll Never Walk Alone daar kunnen horen”, aldus Ten Hag.