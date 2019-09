Ten Hag rekent tegen Lille niet meer op Van de Beek en Mazraoui

Promes op zijn plek bij Ajax: ‘Hier ben ik blij en gelukkig’

9:33 Als even voor aanvang van het duel tussen Ajax en Lille OSC de hymne van de Champions League door de speakers van de Johan Cruijff Arena schalt, dan staat er kippenvel op de getatoeëerde armen van Quincy Promes. ,,Het refrein, de sfeer in het stadion, alles is prachtig", verklaart hij. ,,Hier wil je als voetballer bij zijn."