Ten Hag: Kunnen niet wéér gemakzuchtig zijn

Erik ten Hag waakt voor gemakzucht morgenavond in de return tegen Standard Luik in de derde voorronde van de Champions League. ,,In de eerste wedstrijd werden we gemakzuchtig na de rust. Op dat vlak ging het vooral mis", aldus de Ajax-coach.

In het uitduel gaven de Amsterdammers een comfortabele voorsprong uit handen (2-2). Ten Hag realiseert zich dat zijn ploeg een betere uitgangspositie had kunnen hebben. ,,We gingen niet meer volle bak na de rust. We werden slordig aan de bal en benutten de kansen niet want we hadden de mogelijkheden om de 3-0 te maken. Dat lieten we na. Doodzonde en daardoor is de 2-2 ook totaal onnodig."

Ondanks het teleurstellende gelijkspel van zaterdag tegen Heracles Almelo (1-1), heeft Ten Hag vertrouwen in een goed resultaat. ,,Luik creëerde weinig echte open kansen in het vorige duel. Het waren eigenlijk alleen maar schoten van afstand. Als wij ons eigen spel spelen, moet het goed komen. Wat ik verwacht? Geen open wedstrijd in elk geval. We zullen anticiperen op wat Standard doet."

Kasper Dolberg zal morgen sowieso niet meedoen. Carel Eiting is nog een twijfelgeval. De jonge middenvelder kampt met buikkrampen. Klaas-Jan Huntelaar zal wel aan de aftrap verschijnen. De spits, die gisteren 35 jaar werd, begon tegen Heracles nog op de bank. ,,Of ik daarvan baalde? Kijk, een speler wil altijd spelen. Een trainer is er ook voor om af en toe op de rem te trappen. In mijn hoofd was ik wel klaar om wat te laten zien zaterdag, al heb ik die kans ook nog gekregen (als invaller, red.)."



Ten Hag benadrukte geen spijt te hebben van de opstelling tegen Heracles, toen hij onder anderen Nicolas Tagliafico, Klaas-Jan Huntelaar, Lasse Schöne en Frenkie de Jong buiten de basis liet. ,,Achteraf is het de koe in de kont kijken met de wetenschap van het resultaat. Maar nee, ik heb geen spijt. Luik liet afgelopen weekend ook vijf spelers buiten de basis. De Champions League, daar willen we heen. Dan moet je weleens een veer laten."