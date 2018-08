Ten Hag jubelt: 'Er is iets moois aan het groeien bij Ajax'

De Amsterdammers kwalificeerden zich voor de groepsfase door (na de 3-1 thuiszege van vorige week) in Kiev met 0-0 gelijk te spelen. En dat leidde bij Ten Hag tot grote vreugde. ,,Het is genieten om te zien hoe deze groep in korte tijd naar elkaar toe is gegroeid én het is genieten van het feit dat we iets wezenlijks hebben bereikt. De groepsfase van de Champions League: daar hunkerden deze fans en spelers naar.''

De trainer zoomde tegenover Veronica in op de progressie die Ajax nog kan boeken. ,,Het is nog vroeg in het seizoen, maar we zijn op de goede weg. Er zit nog heel veel rek in deze groep, zowel individueel als in teamverband. Daar gaan we keihard aan werken, maar vanavond moeten we genieten.''

Als Ajax de genoemde progressie inderdaad maakt, kan het weleens een fraai jaar worden, denkt Ten Hag. ,,We hebben een goede groep, die goed in balans is. Je ziet die gasten steeds meer naar elkaar toegroeien, de staf en spelers zijn echt een eenheid aan het worden. Er is duidelijk iets moois aan het groeien bij Ajax.''