Ten Hag in zijn nopjes: ‘Buitengewoon goede prestatie’

,,Vanavond hebben we gedomineerd’, zei Ten Hag voor de camera van Veronica . ,,Maar het verschil was heel lang één treffer, dan blijft het lastig. Eén mogelijkheid voor APOEL kan dan genoeg zijn. Ik moet daarom de complimenten aan mijn ploeg maken. We hebben niets weggegeven en waren heel de wedstrijd gefocust.” De coach besloot zijn elftal behoorlijk door elkaar te gooien voor het duel met APOEL. Donny van de Beek en Noussair Mazraoui moest hij noodgedwongen missen, maar hij koos er ook voor om Edson Álvarez de voorkeur te geven boven Razvan Marin. Daarnaast stond Daley Blind achterin en nam Lisandro Martínez diens plekje op het middenveld over.

Sterkhouders

,,Die wijzigingen zijn me goed bevallen”, stelt Ten Hag. ,,We zijn vrijdag begonnen met trainen en de voorbereiding op deze wedstrijd. Daarin heb ik wat koppeltjes kunnen zien. Daley heeft het vanavond vanuit de achterhoede geweldig ingevuld. Hakim (Ziyech, red.) was ook erg belangrijk in de as. Aan de bal deed hij bijna altijd wat goeds, hij leidde ook vrijwel geen balverlies. Een buitengewoon goede prestatie. De sterkhouders van dit team, Onana, Blind, Ziyech, Huntelaar en Tadic, waren sowieso fantastisch.”

Ziyech, die dus vanaf het middenveld startte in plaats van aan de rechterkant, was één van de uitblinkers in de Arena. ,,Ik vul de positie in waar de trainer mij nodig heeft. Vandaag was dat op het middenveld”, zei hij. ,,Je weet dat APOEL compact staan en dan moet je geduldig zijn. Soms is het moeilijk om dat geduld op te brengen, maar zorgen heb ik me niet gemaakt. We zijn nog steeds ongeslagen en we raken niet snel in paniek.”



Aanvoerder Dusan Tadic was op zijn beurt zichtbaar opgelucht, toen hij voor de camera van Veronica verscheen. ,,Deze zege was heel belangrijk. Er stond veel druk op Ajax. APOEL maakte het ons ook heel moeilijk met een compacte speelwijze. Maar de eerste goal gaf ons rust. Uiteindelijk is het een mooie dag geworden voor ons.”



Dusan Tadic tekent op fraaie wijze voor de tweede treffer van Ajax: