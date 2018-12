Ten Hag in voetsporen Van Gaal?

Ajax moet vanavond winnen van Bayern München om groepswninnaar te worden in de Champions League. Maar ook bij een gelijkspel evenaart trainer Erik ten Hag zijn illustere voorganger Louis van Gaal door de eerste zes wedstrijden in de Champions League ongeslagen te blijven.

Door Daniël Dwarswaard

Erik ten Hag heeft sowieso een prima cv als coach in Europa. Alleen met FC Utrecht verloor hij een keer van Zenit Sint Petersburg, maar dat is de enige negatieve uitschieter. Met Ajax is hij dit seizoen al elf Europese wedstrijden ongeslagen. Als dat vanavond na de kraker tegen Bayern München nog steeds zo is dan evenaart Ten Hag één van zijn voorgangers Louis van Gaal. De succescoach die Ajax in de jaren negentig de Champions League schonk, bleef ook in zijn eerste zes poulewedstrijden als coach van de Amsterdammers ongeslagen.

Het zijn feitjes waar Ten Hag zo vlak voor een nieuwe Europese wedstrijd niet mee bezig is. Toch laat het wel zien hoe bijzonder de huidige reeks van Ajax is in de Champions League. Binnen de club leeft heel erg het besef: dít jaar moet het gebeuren. Eindelijk weer landskampioen worden staat boven alles. Maar natuurlijk wil Ajax ook in de Champions League een historische prestatie neerzetten.

Vorm

Juist omdat deze sterke selectie aankomende zomer zeer waarschijnlijk compleet uit elkaar valt. Dat Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Hakim Ziyech vertrekken is min of meer een zekerheidje. Maar daar zal het wellicht niet bij blijven. David Neres, Nicolas Tagliafico en Andre Onana kunnen zomaar volgen. Die laatste zegt dan ook: ,,We willen met deze selectie nog iets speciaals doen.’’