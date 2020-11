Ten Hag gist nog naar beschikbaarheid Klaassen en Antony tegen Midtjylland

Klaassen viel halverwege de eerste helft uit met een ijsbeentje, legde Ten Hag uit. ,,Hij kreeg een knie tegen de achterkant van zijn been aan. Dat is afwachten, net als Mazraoui, die een schop tegen zijn kreeg.”



Mazraoui bleef halverwege achter in de kleedkamer. Daar meldde ook Labyad zich in de slotfase. ,,Bij een corner merkte ik dat ik mijn been niet volledig kon strekken”, zei hij. ,,Dat deed pijn. We kregen een counter tegen en toen ik probeerde aan te zetten, lukte dat niet. Ik had even een heel heftige pijn, maar die is al veel minder nu. Woensdag? Ik ben wel hoopvol.”