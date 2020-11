Ten Hag beleeft krankzinnige dagen: ‘Het ging alle kanten op’

De dagen in aanloop naar het duel van Ajax in de Champions League bij FC Midtjylland bestempelde coach Erik ten Hag als krankzinnig. ,,Hoe we er in zijn geslaagd nog zoveel spelers hier te krijgen? Dat verhaal is te ingewikkeld om in een paar woorden uit te leggen”, zei hij kort voor aanvang (21.00 uur) van het duel bij SBS6.