Ten Hag: Ajax niet favoriet tegen Spurs

Daley in voetsporen Danny? Fascine­rend Ajax is klaar voor nog veel meer

18 april Daley Blind had zich er al bij neergelegd: hij zou nooit meer de Champions League winnen zoals zijn vader. Maar dit Ajax is na de galavoorstelling tegen Juventus tot alles in staat. Dit Ajax is fascinerend en klaar voor nóg meer. Ook tegen Tottenham Hotspur.